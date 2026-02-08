Κηφισιά: Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και 2 εγκλωβισμένους

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ενός ΙΧ και εγκλωβισμό δύο ατόμων, σημειώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στην Κηφισιά.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Στρατηγού Δαγκλή, δίπλα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ανετράπη μετά από πλευρική πρόσκρουση άλλου οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν δύο άτομα από το αυτοκίνητο που είχε ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ, δίχως ωστόσο να διακρίνει ανησυχητικά τραύματα σε οδηγούς και επιβαίνοντες.

Πηγή: skai.gr

