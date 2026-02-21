Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με μετανάστες, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Λέρου. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου ο χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη συνέχεια, το ταχύπλοο προσάραξε σε βραχώδεις ακτές στην ευρύτερη περιοχή «Βουρλίδια» ανατολικά της Λέρου, αποβιβάζοντας τους αλλοδαπούς επιβαίνοντές του.

Κατόπιν ερευνών από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντοπίστηκαν συνολικά 28 αλλοδαποί (8 άνδρες, 5 γυναίκες και 15 ανήλικοι). Ένας εκ των αλλοδαπών διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε.

Από το Λιμεναρχείο Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 27χρονος εκ των ανωτέρω αλλοδαπών (υπήκοος Αζερμπαιτζάν) για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», των άρθρων 24-25 του Ν. 5038/23 «Διακίνηση», του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση ζωής σε κίνδυνο» και του άρθρου 169 του Π.Κ. «Απείθεια», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, από τη Λιμενική Αρχή κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

