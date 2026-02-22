Στη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε όταν ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, αρνήθηκε να σταματήσει προκειμένου να τους διενεργηθεί έλεγχος.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Κατά τη σύλληψή τους, οι νεαροί προέβαλαν αντίσταση, ενώ σε έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε απομίμηση όπλου. Ένας από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β., συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες λόγω του τραυματισμού του κατά την πρόσκρουση.

