Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη κλοπών πολυτελών αυτοκινήτων τύπου SUV, με σκοπό την εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχές της Νίκαιας, του Περιστερίου και των Αχαρνών, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 3 μέλη, ηλικίας 22, 45 και 68 ετών, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 37χρονος, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, καθώς τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι κατά την διάρκεια ένοπλης συμπλοκής, που έγινε στις 29/8/23 σε περιβάλλοντα χώρο Ιερού Ναού στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, από την οποία διακριβώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, προέβαιναν σε κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων, συγκεκριμένου τύπου (SUV), και εν συνεχεία την εξαγωγή τους στο εξωτερικό για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ενώ προέβαιναν στις κλοπές με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi).

Ειδικότερα:

κινούνταν βραδινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, αναζητώντας οχήματα-στόχους,

αφού παραβίαζαν τα οχήματα με διαρρηκτικά εργαλεία, εισέρχονταν σε αυτά και με ειδικό εξοπλισμό τα εκκινούσαν,

μετέφεραν και στάθμευαν τα οχήματα σε σημείο που είχαν πρόσβαση, αφού προηγουμένως τα είχαν ελέγξει και διασφάλιζαν ότι δεν φέρουν συστήματα GPS,

χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, μετέφεραν τα οχήματα οδικώς σε γειτονική χώρα, όπου τα ταξινομούσαν εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτή δεν ανήκει στη ζώνη Schengen.

Επιπλέον, τα μέλη είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους και συγκεκριμένα:

37χρονος, το αρχηγικό μέλος, συντόνιζε όλα τα υπόλοιπα μέλη, μεριμνούσε για τη φύλαξη των κλεμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους στα σύνορα της χώρας,

22χρονος, παραλάμβανε τα κλεμμένα οχήματα, τοποθετούσε πλαστές πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας και τα μετέφερε οδικώς στο εξωτερικό,

45χρονος και 68χρονος, ένεκα σχετικών γνώσεων που κατείχαν, είχαν αναλάβει την εξασφάλιση κατάλληλων αριθμών κυκλοφορίας και την κατάρτιση πλαστών πινακίδων και εγγράφων αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, χααρακτηριστικό του «επαγγελματισμού» τους, πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις που κατείχαν, αποτελεί ότι κατείχαν ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που είναι δυσεύρετος στην Ελλάδα, ενώ κατά το παρελθόν είχαν απασχολήσει με κλοπές τροχοφόρων.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 8 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 215.000 ευρώ και τα οποία ανευρέθησαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ρέπλικες πιστολιών,

3 μαχαίρια,

πλήθος κινητών,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

21.325 ευρώ,

πλήθος πλαστών πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας,

πλήθος εγγράφων οχημάτων και σφραγίδων,

εξοπλισμός για την πλαστογράφηση πινακίδων κυκλοφορίας και

πολυτελές όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

