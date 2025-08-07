Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και σύσσωμη η τοπική κοινωνία της Κορινθίας, μετά την κοίμηση του σεπτού Ποιμενάρχη της, Μητροπολίτου Κορίνθου, Σικυώνος, Ζευγολατιού, Ταρσού και Πολυφέγγους, κυρού Διονυσίου σε ηλικία 73 ετών.

Ο μακαριστός Ιεράρχης εκοιμήθη μετά από μακρά και επίπονη μάχη με την ασθένεια, την οποία υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία και πνευματική δύναμη.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, παρά τις ιατρικές προσπάθειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

