Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου, Διονύσιος

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, παρά τις ιατρικές προσπάθειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό- Aπεβίωσε σε ηλικία 73 ετών

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και σύσσωμη η τοπική κοινωνία της Κορινθίας, μετά την κοίμηση του σεπτού Ποιμενάρχη της, Μητροπολίτου Κορίνθου, Σικυώνος, Ζευγολατιού, Ταρσού και Πολυφέγγους, κυρού Διονυσίου σε ηλικία 73 ετών.

Ο μακαριστός Ιεράρχης εκοιμήθη μετά από μακρά και επίπονη μάχη με την ασθένεια, την οποία υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία και πνευματική δύναμη.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, παρά τις ιατρικές προσπάθειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πηγή: korinthostv.gr

