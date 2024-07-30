Κέρκυρα: Το νερό... νεράκι λένε κάτοικοι και τουρίστες - Οι βρύσες δεν βγάζουν σταγόνα (βίντεο)

Του Αντώνη Κρητικού

Εκτός από το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί με τους τεράστιους όγκους σκουπιδιών σε κάθε σημείο της πόλης της Κέρκυρας και όχι μόνο, οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές του νησιού των Φαιάκων μένουν καθημερινά και για πολλές ώρες χωρίς τρεχούμενο νερό. Ο ΣΚΑΪ φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έως και σήμερα παραμένει χωρίς λύση.

Μάλιστα, τουρίστες καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ πως σε μία σειρά διάσημων παραλιών του νησιού τα ντουζ έχουν κλείσει, καθώς δεν υπάρχει σταγόνα νερού. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τουριστικοί παράγοντες του νησιού αναφέρουν: ''Οι συνεχείς διακοπές νερού και οι πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι ανεπίτρεπτες για έναν σύγχρονο τουριστικό προορισμό. Αυτές οι διακοπές, δεν προκαλούν μόνο αναστάτωση στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, αλλά και πλήττουν ανεπανόρθωτα την τουριστική εικόνα του νησιού''.

Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας απάντησε στους επιχειρηματίες που ζητούν να λυθεί το πρόβλημα άμεσα λέγοντας ότι η επιχειρηματικότητα έχει και υποχρεώσεις: “Οι άδειες για τα τουριστικά καταλύματα και τις πισίνες δυστυχώς δεν περνούν από το δήμο. Είναι μία υπόθεση που τη χειρίζονται σε άλλο επίπεδο άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, η επισήμανσή είναι σωστή: όταν προστίθεται μια ξενοδοχειακή μονάδα και χρειάζεται 500 κυβικά νερό την ημέρα, πρέπει να ξέρει από πού θα τα λάβει” είπε ο Στ. Πουλημένος.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νότια Κέρκυρα

Να κηρυχθούν οι δημοτικές ενότητες Λευκιμμαίων και Κορισσίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ζητάει ο δήμαρχος νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης ο οποίος ζητά επίσης και την άμεση σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΕΥΔΑΚ για την συζήτηση και λήψη απόφασης για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους κατοίκους των περιοχών του νότου. Και ενώ η κοινωνική ένταση έχει ήδη μεγαλώσει λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας σήμερα η ΔΙΑΕΥΔΑΚ εξέδωσε ανακοίνωση, μετά από πολλές μέρες, ιδιαίτερα ολιγόλογη και ασαφή σχετικά με τη λύση του προβλήματος.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι το έλλειμμα νερού που παρατηρείται αυτό το διάστημα στις περιοχές Λευκίμμης και Κορισσίων οφείλεται σε σοβαρό υποβιβασμό της στάθμης των γεωτρήσεων του Νεοχωρακίου.

Στην παρούσα φάση γίνονται ερευνητικές γεωτρήσεις για την εξεύρεση νερού χαμηλότερης στάθμης και προσπάθειες μείωσης διαρροών.

Με βάση την εξέλιξη των ερευνητικών εργασιών θα ενημερωθείτε με νεότερες ανακοινώσεις στις επόμενες μέρες».

