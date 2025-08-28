Κέρκυρα: Συναγερμός σε πτήση – Φλόγες στον κινητήρα αεροσκάφους κατά την απογείωση

Νέο περιστατικό με αεροπλάνο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά την απογείωση του αεροσκάφους ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από τη δεξιά τουρμπίνα.

Το αεροπλάνο ένα 737 Boeing της εταιρείας Smartwings το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να μειωθούν τα καύσιμα.

Χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του πιλότου και του πληρώματος, το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί με απόλυτη ασφάλεια στο Άκτιο σύμφωνα με νέες πληροφορίες.



Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.