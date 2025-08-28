Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην αδερφή της 36χρονης η προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων παιδιών

Με σημερινή της διάταξη, η εισαγγελέας ανηλίκων Βόλου καθόρισε το νέο πλαίσιο φροντίδας και ανατροφής για τα τρία ανήλικα παιδιά της 36χρονης, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τα παιδιά, ηλικίας 16, 13 και 5 ετών, θα μεγαλώσουν στο πλευρό της θείας τους στη Σκιάθο, όπως είχαν ζητήσει από την πρώτη στιγμή τόσο τα ίδια όσο και η οικογένεια. Η μεγαλύτερη κόρη, 18 ετών, δεν υπάγεται στη ρύθμιση, καθώς έχει πλέον ενηλικιωθεί. Σύμφωνα με την απόφαση, στην αδελφή της άτυχης γυναίκας ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια, ενώ συγκροτήθηκε τριμελές συμβούλιο εποπτείας, με μέλη ιερείς από τη Σκιάθο και τη Νέα Ιωνία, ώστε να παρακολουθούν την πορεία των παιδιών και να συμβάλουν στην ψυχολογική τους στήριξη.

Παράλληλα, οι ανήλικοι θα παρακολουθήσουν συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοκ της απώλειας. Η εγκατάστασή τους στη Σκιάθο έχει ήδη δρομολογηθεί, με εξασφαλισμένη προσωρινή στέγη για τη θεία και τα τέσσερα αδέλφια. Εντατικά προχωρούν και οι διαδικασίες για τη φοίτησή τους στα σχολεία του νησιού, ώστε να μη μείνουν πίσω με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η απόφαση της Εισαγγελίας είναι προσωρινή και αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός τριών μηνών.

Πηγή: skai.gr

