Τη Δευτέρα 26 Μαΐου στις 21.00, το Prime Time και η Μαρία Βούσουλα ανοίγουν το κεφάλαιο Δημογραφικό και αναζητούν απαντήσεις για την υπαρξιακή κρίση που εξελίσσεται αθόρυβα σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κάμερα της εκπομπής ταξιδεύει ανά την Ελλάδα και επισκέπτεται τόπους που ερημώνουν, καταγράφει ανθρώπινες ιστορίες που εξηγούν τα αίτια της υπογεννητικότητας και, με τη συνδρομή ειδικών, ερμηνεύει τα αμείλικτα στατιστικά της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά αλλά διστάζουν λόγω των οικονομικών υποχρεώσεων, γυναίκες που δεν βρίσκουν υποστήριξη στο περιβάλλον τους και χωριά που σβήνουν, συνθέτουν την εικόνα μίας χώρας που γερνάει. Εάν, μάλιστα, στο παγιωμένο φαινόμενο της υπογεννητικότητας, προστεθεί η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η αδιάκοπη τάση της μαζικής φυγής νέων υψηλής ειδίκευσης στο εξωτερικό, το μείγμα γίνεται καταστροφικό.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μεταξύ άλλων, μιλάει για τον γόρδιο δεσμό του δημογραφικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος, υπογραμμίζει τη μεγάλη απώλεια εργατικού δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης φυγής, ενώ ο καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης, δείχνει ως βασική αιτία της διαρκούς μείωσης του πληθυσμού την ανασφάλεια για το μέλλον.

Ακόμη, στην κάμερα του Prime Time: ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος και ο δήμαρχος Προσοτσάνης, Θεόδωρος Αθανασιάδης, μιλούν για την ερήμωση των χωριών από νέους κατοίκους και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για την τόνωση των γεννήσεων στις περιοχές τους, ενώ ο γυναικολόγος, ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Παναγιώτης Ψαθάς, απαριθμεί τους φόβους των γυναικών όταν φτάνουν στην απόφαση για την απόκτηση ενός παιδιού.

Το Δημογραφικό στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 26 Μαΐου στις 21.00, με τη Μαρία Βούσουλα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

