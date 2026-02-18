Βάρη: 2 εργάτες νεκροί από ηλεκτροπληξία σε σπίτι

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Εύβοια και το Μετόχι, καθώς δύο άνδρες, 39 και 21 ετών, έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία ενώ πραγματοποιούσαν εργασίες σε σπίτι στη Βάρη.

Οι δύο άτυχοι άνδρες διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία που παρακολουθεί σοκαρισμένη τις ειδήσεις.

Tο δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, την ώρα που οι δύο συγχωριανοί προσπαθούσαν να βγάλουν το καθημερινό τους μεροκάματο στην περιοχή της Αττικής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ηλεκτρικό ρεύμα χτύπησε τους δύο άνδρες παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ακαριαίο και μοιραίο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες γίνονταν σε ιδιωτική κατοικία στη Βάρη, όταν το κακό συνέβη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς οι παρευρισκόμενοι να προλάβουν να αντιδράσουν αποτελεσματικά.

Μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν, στο σημείο έφτασε δύναμη της αστυνομίας και διασώστες, όμως η κατάσταση της υγείας των δύο ανδρών ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη. Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο της Βούλας έγινε κάτω από συνθήκες μεγάλης πίεσης, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή τους.

Η είδηση ότι τα δύο παλικάρια δεν τα κατάφεραν «πάγωσε» τους κατοίκους στο Μετόχι Εύβοιας, καθώς ο 39χρονος και ο 21χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητά μέλη της τοπικής κοινότητας.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος, αναζητώντας απαντήσεις για το αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

