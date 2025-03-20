Στην επερχόμενη εκδήλωση της δράσης εξωστρέφειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Rebrain Greece», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου στο Λονδίνο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι «έρχονται πολίτες που ψάχνουν δουλειά κι έρχονται επιχειρήσεις που ψάχνουν προσωπικό. Εμείς ως Υπουργείο Εργασίας τι κάνουμε και ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης; Τη γέφυρα μεταξύ των δύο. Στρώνουμε το έδαφος για να συναντηθούν οι δυο. Το ίδιο κάνουμε πλέον και στο εξωτερικό. Το Σάββατο 29 Μαρτίου θα είμαστε στο Λονδίνο. Στην Αγγλία έχουμε ένα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Τα στοιχεία της Eurostast έδειξαν ότι από τους περίπου 680.000 που είχαν φύγει οι 350.000 έχουν ήδη γυρίσει. Δεν εφησυχάζουμε. Πασχίζουμε διαρκώς για να αναδείξουμε επαγγελματικές ευκαιρίες. Η τελική απόφαση είναι των Ελλήνων πολιτών που είναι στο εξωτερικό.»

Η κυρία Κεραμέως, αναφερόμενη στο αίτημα του κ. Τριαντόπουλου να ασκηθεί δίωξη εναντίον του και να δικαστεί από τον φυσικό δικαστή είπε ότι «δεν υπάρχει καμία προανακριτική πράξη που μπορεί να κάνει η Επιτροπή της Βουλής και δεν μπορεί να κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Αν μη τι άλλο το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί και να διευρύνει το κατηγορητήριο, μπορεί να εξετάσει μάρτυρες. Άρα λοιπόν με ποια αιτιολογία έρχεται η αντιπολίτευση, η οποία ως τώρα καταγγέλλει τη Νέα Δημοκρατία ότι "πάει να συγκαλύψει, να απλώσει πέπλο προστασίας του κ. Τριαντόπουλου" και τώρα που έρχεται ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος και λέει "πάμε στο φυσικό δικαστή, ασκήστε μου ποινική δίωξη, εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω, όλα στο φως", λένε τώρα όχι».

Κληθείσα να σχολιάσει τον ανασχηματισμό, η υπουργός τόνισε ότι «δυο λέξεις εκφράζουν τον ανασχηματισμό. Ανανέωση και δράση. Δράση διότι συνεχίζεται δυναμικά το έργο της Κυβέρνησης, έχουμε μια αποστολή από το 2023 και στο τέλος του 2027, θα κριθούμε για το κατά πόσο αυτά που υποσχεθήκαμε υλοποιήθηκαν ή δεν υλοποιήθηκαν. Στη βάση αυτών θα μας κρίνουν οι πολίτες. Ανανέωση διότι υπάρχουν πολλά νέα στελέχη, έχουν ενισχυθεί οι νέοι υφυπουργοί και υπουργοί σε θέσεις ευθύνης το οποίο είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα κατά τη γνώμη μου.»

Σημείωσε ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών στο Υπουργείο Εργασίας φαίνονται ήδη και υπογράμμισε την μείωση της ανεργίας στο 8,7%, ποσοστό που φέρνει την χώρα μας να έχει χαμηλότερη ανεργία από την Ισπανία, τη Σουηδία και την Φινλανδία.

«Η ανεργία που έχουμε σήμερα είναι η χαμηλότερη 17 χρόνων στη χώρα μας. Από τον Δεκέμβριο του ’08 έχουμε να δούμε ανεργία η οποία είναι στο 8,7%. Βγήκαν προχθές κάποια στοιχεία που δείχνουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο γρήγορα αυξάνει η απασχόληση αναλογικά προς τον πληθυσμό προφανώς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη μαζί με το Λουξεμβούργο στον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης».

Η κ. Κεραμέως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες, τονίζοντας ότι περίπου 270.000 παραπάνω γυναίκες δουλεύουν σήμερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.



Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε την αύξηση των μισθών λέγοντας ότι «με τη μείωση της ανεργίας υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός, γι΄ αυτό και αυξάνουν οι μισθοί. Γιατί ένα κομμάτι είναι ο κατώτατος μισθός κι ένα άλλο κομμάτι είναι ο μέσος μισθός. Αφήστε τον κατώτατο, γιατί εκεί υπάρχει όντως για την ώρα κυβερνητική απόφαση. Λέω για την ώρα, από το 2027 και μετά δεν θα υπάρχει κυβερνητική απόφαση. Αλλά ο μέσος μισθός γιατί ανεβαίνει; Ο μέσος μισθός ανεβαίνει, γιατί υπάρχει πλέον ολοένα και λιγότερο διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και άρα αυξάνει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός μεταξύ και των επιχειρήσεων», και σημείωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού.

