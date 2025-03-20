Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης σε σχολείο της Λάρισας, όταν ένα αγοράκι 9 ετών πνίγηκε την ώρα που έτρωγε πορτοκάλι.

Το παιδί δεν μπορούσε να αναπνεύσει και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο 36ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, αναφέρει το onlarissa.gr.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σώζοντάς του τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το παιδί δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο και σχεδιάζεται να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας.

