Φωτιά στον Ταύρο

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και παλέτες στον Ταύρο - «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» (Βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ήταν σε οικοπεδικό χώρο με σκουπίδια και παλέτες -  Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 14.00 το μεσημέρι σε οικοπεδικό χώρο με σκουπίδια και παλέτες, στο τέρμα της οδού Αττάλου, στον Ταύρο.

Υπενθυμίζεται πως μήνυμα από το 112 εστάλη το μεσημέρι το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες ότι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους, λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στον Ταύρο και τους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε:

«Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ταύρο Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα ενώ συνδρομή υπήρχε από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, στο σημείο αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα. 

