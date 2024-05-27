Για άλλη μια χρονιά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σύμφωνα με την έκθεση για τη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο της QS World University Rankings by Subject για το έτος 2024, κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως σε πολλά επιστημονικά πεδία, πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σε δυο επιστημονικά πεδία το ΑΠΘ κατατάσσεται μεταξύ των 100 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο των Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας (Classics & Ancient History) το ΑΠΘ βρίσκεται στην 31η θέση παγκοσμίως και είναι πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως και στο πεδίο της Αρχαιολογίας όπου βρίσκεται στις πρώτες 100 θέσεις παγκοσμίως.

Σε 7 επιστημονικά πεδία, το ΑΠΘ κατατάσσεται μεταξύ των 200 κορυφαίων (Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Γεωπονία-Δασολογία, Φαρμακευτική, Γεωλογία-Γεωφυσική).

Επίσης, σε 15 επιστημονικά πεδία το ΑΠΘ κατατάσσεται στις πρώτες 300 θέσεις παγκοσμίως και είναι πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων.

Επιπλέον, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υπήρξε άνοδος σε εννέα επιστημονικά πεδία ενώ το ΑΠΘ συμμετέχει με πέντε νέα επιστημονικά πεδία στην κατάταξη (Linguistics, Earth & Marine Sciences, Geology, Geophysics, Sociology).

Σύμφωνα με την QS το κορυφαίο ευρύ επιστημονικό πεδίο του ΑΠΘ, για το έτος 2024, αναδείχθηκε το «Engineering & Technology» το οποίο κατέλαβε τη θέση 229 παγκοσμίως.

«Η δυναμική πορεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση και αναγνωρισιμότητα του ιδρύματος αλλά και το εξαιρετικό ερευνητικό και ποιοτικό διδακτικό έργο που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο ενώ επιβραβεύει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητάς του» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας.

Πηγή: skai.gr

