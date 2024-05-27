Αρκετά οργανωμένοι φαίνεται πως ήταν οι δράστες της ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης στα Κρέστενα στις 15 Απριλίου.

Οι πέντε εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο με χρήματα και νομίσματα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, υποδυόμενοι τους αστυνομικούς. Οι τέσσερις από τους πέντε δράστες έφτασαν από τα Α. Λιόσια και τον Ασπρόπυργο της Αθήνας με νοικιασμένο πολυτελές SUV, ενώ είχαν πληροφοριοδότη στον Πύργο, άνθρωπο που φαίνεται πως γνώριζε καλά το στόχο τους… Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, που είχε αναλάβει την προανάκριση.

Οι δράστες ηλικίας από 28 έως 40 ετών που ήρθαν από την Αττική είχαν ως συνεργό στην Ηλεία έναν 45χρονο κάτοικο Πύργου που ασχολείται με παλιά σίδερα και άλλα αντικείμενα. Οι «Αθηναίοι» έφτασαν μια μέρα πριν την ληστεία στον Πύργο και στον καταυλισμό που διαμένει ο συνεργός τους. Το σχέδιο τους καταστρώθηκε με βάση τις πληροφορίες του, μιας και ο 45χρονος λόγω της ενασχόλησής του φαίνεται πως ήξερε “πρόσωπα και πράγματα”…

Το μεσημέρι της 15ης Απριλίου οι τέσσερις πήγαν με το ενοικιασμένο αυτοκίνητο στα Κρέστενα και σταμάτησαν έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι δύο από τους δράστες προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς προκειμένου να καταφέρουν την ηλικιωμένη να τους ανοίξει την πόρτα της.

Δεν άργησε να αποκαλυφθεί η πραγματική τους ιδιότητα… Ακινητοποίησαν με τη βία της γυναίκα και στη συνέχεια ασχολήθηκαν με το χρηματοκιβώτιο που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και νομίσματα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ. Το κατέβασαν από τη σκάλα του σπιτιού, το φόρτωσαν στο όχημα τους και εξαφανίστηκαν…

Οι τέσσερις «Αθηναίοι» δράστες επέστρεψαν στην Αθήνα, ενώ ο συνεργός τους στην Ηλεία θέλοντας να εξαφανίσει τα ίχνη του, έφυγε για τη Μεσσηνία και έπειτα για τη Ζάκυνθο, όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Οι τέσσερις δράστες κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία, ο ένας για αντιποίηση αρχής και ο συνεργός τους για άμεση συνέργεια σε ληστεία.

Το ευχαριστήριο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Υ.Α Πύργου για την εξιχνίαση ληστείας, η οποία έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 15.04.2024 στα Κρέστενα Ηλείας, σε βάρος 67χρονης ημεδαπής απο την κατοχή της οποίας αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα μετά απο ενδελεχή έρευνα οι συνάδελφοι της Υ.Α Πύργου προέβησαν στην πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων τεσσάρων ημεδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παράβαση των άρθρων 380 & 45 Π.Κ " Ληστεία κατά συναυτουργία", ενώ συγκατηγορούμενος για παράβαση άρθρων 46 & 380 Π.Κ " Άμεση συνέργεια σε Ληστεία, τυγχάνει και ένας επιπλέον 40χρονος ημεδαπός.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία των συναδέλφων της Υ.Α Πύργου, οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια της διενεργηθείσας προανάκρισης επέδειξαν μεθοδικότητα, επαγγελματισμό και υπομονή καταφέρνοντας έτσι να προβούν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν το σύνολο του προσωπικού των υπηρεσιών της Δ.Α. Ηλείας ,παρά τα ομολογουμένως τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, αγωνίζεται καθημερινά για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και θα συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου να διαφυλαχτεί το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!!!

