Πέθανε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μανιμανάκης

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 64ων ετών ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μανιμανάκης.

Σύμφωνα ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, «ο Κωνστανίνος Μανιμανάκης γεννήθηκε στον Πειραιά, το 1960. Ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος από 19 ετών, ως δόκιμος στο Πειραϊκό ρεπορτάζ και, αργότερα, ως βοηθός στην ύλη. Το 1981, άρχισε να δουλεύει στο "Έθνος" και από το 1986 στην "Πρώτη". Επίσης, εργάστηκε στις εφημερίδες "Νέα Κρήτη", "Αυγή", "Απογευματινή", "Τα Νέα" και "Εφημερίδα των Συντακτών".

Άνθρωπος πράος και προσηνής, επέδειξε σε όλη τη σταδιοδρομία του συναδελφικότητα και αλτρουισμό. Πιστός στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, εργάστηκε με ήθος και διακρίθηκε για την άψογη επαγγελματική συμπεριφορά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο και συλλυπείται την οικογένειά του, τη σύζυγό του Κωνσταντίνα και τα παιδιά του Πολύδωρο και Κύνθια, τους φίλους και τους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Κωνσταντίνο Μανιμανάκη θα ψαλεί, αύριο, Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, στις 12μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου. Η κηδεία του θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στον Δραπανιά Χανίων, στην Κρήτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.