Στην καθυστέρηση των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξεταστική επιτροπή για το κύκλωμα επιδοτήσεων, αλλά και στην πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στις καθυστερημένες πληρωμές, ο υπουργός παραδέχτηκε πως υπήρξαν σημαντικά προβλήματα «λόγω των γνωστών γεγονότων που συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο», τονίζοντας ότι «γίνεται αγώνας δρόμου από τους υπαλλήλους του Οργανισμού» για να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις όπως τις ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αποκάλυψε, το σχετικό νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τους κ. Χατζηδάκη, Τσιάρα και Πιερρακάκη. «Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να το ψηφίσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς αποτελεί ένα από τα τρία ορόσημα που έχει θέσει η Κομισιόν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα οφείλει να παρουσιάσει στην Επιτροπή το νέο σχέδιο δηλώσεων ΟΣΔΕ και τους κανόνες χαρτογράφησης. «Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να περάσουμε τον σκόπελο και να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως που λαμβάνει ο αγροτικός κόσμος», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου και συγκεκριμένα:

«Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς πλαφόν».

«Εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550–600 εκατ. ευρώ (70% του συνολικού ποσού)».

«Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή και τα 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία».

«Δεκαπέντε ημέρες μετά την προκαταβολή θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές της άνοιξης».

«Ο θυμός των αγροτών είναι δικαιολογημένος», τόνισε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «δεν θα πληρωθεί τίποτα χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους».

Για τις συλλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις συλλήψεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο».

«Ήδη έχουν ζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 22,5 εκατ. ευρώ από 1.000 ΑΦΜ. Θα δεσμευτούν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία. Δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος», σημείωσε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ότι εμπλέκονται “γαλάζια” στελέχη, απάντησε: «Η κυβέρνηση εξαρχής πρότεινε εξεταστική επιτροπή, και τώρα αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχε. Δεν είναι γαλάζιοι, είναι παντός χρώματος. Στην επιτροπή ακούμε πράγματα που κανείς δεν φανταζόταν».

«Για την ευλογιά αιγοπροβάτων δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο»

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Κέλλας ενημέρωσε ότι έχει συσταθεί επιστημονική επιτροπή καθηγητών κτηνιατρικής από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, η οποία συνεδριάζει καθημερινά και αναμένεται να εκδώσει ανακοινώσεις εντός των επόμενων ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υφυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά ότι άλλες χώρες της Ε.Ε. έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμούς, λέγοντας: «Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος που να έχει εμβολιάσει για την ευλογιά. Όποιος λέει το αντίθετο διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από τον ΕΟΦ».

Σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν θανατωθεί περίπου 350.000 ζώα, όμως η κατάσταση «δείχνει να αποκλιμακώνεται».

«Τα κρούσματα έχουν σχεδόν μηδενιστεί στη Θεσσαλία, αλλά επιμένουν σε Σέρρες, Αχαΐα και Ημαθία», είπε, ζητώντας «να μείνουν στην άκρη τα μικροκομματικά οφέλη και να υπάρξει κοινή γραμμή για το καλό της κτηνοτροφίας».

Τέλος, ο κ. γνωστοποίησε ότι «την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκαν 10 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς» και ότι «η διαδικασία για νέα πληρωμή έχει ήδη ξεκινήσει».

«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε μέσο για να στηρίξει όσους έχασαν τα κοπάδια τους», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί».

Η συνάντηση με συγγενή θύματος των Τεμπών

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κέλλας σχολιάζοντας τη χθεσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα, σημείωσε πως «η εκδήλωση διεξήχθη ειρηνικά και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις», αναφέροντας ότι συνομίλησε με συγγενή θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, η οποία του εξέφρασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

«Της είπα ότι είμαι στη διάθεσή της ανά πάσα στιγμή, να βοηθήσω όπου και όσο μπορώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «κανείς δεν μπορεί να μονοπωλεί την ευαισθησία».

