ΟΗΕ: Ο Οκτώβριος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας φέτος για τα περάσματα του Αιγαίου

Ο πιο θανατηφόρος μήνας για φέτος ήταν ο Οκτώβριος για τα περάσματα του Αιγαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τη συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών.

«Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, στις 27 Οκτωβρίου, τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν και 31 διασώθηκαν έπειτα από ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου. Αυτό το τραγικό περιστατικό ανεβάζει σε 15 τον αριθμό των θανάτων στο Αιγαίο αυτόν τον μήνα, μετά από επτά διαφορετικά περιστατικά που έλαβαν χώρα κοντά στη Λέσβο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Χίο και το Φαρμακονήσι. Σχεδόν οι μισοί από τους θανάτους που έχουν καταγραφεί στο Αιγαίο το 2025 σημειώθηκαν μέσα στον Οκτώβριο.

Πολλοί ανάμεσα στους ανθρώπους που επιχειρούν αυτά τα επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα διαφεύγουν από συγκρούσεις, διωγμούς και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμής φέτος, 37 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον εννέα αγνοούνται σε 24 ξεχωριστά περιστατικά στο Αιγαίο. Τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί», αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Και σημειώνει: «Παρότι οι αφίξεις φέτος στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των θανάτων στη θάλασσα παραμένει ανησυχητικά υψηλός. Κατά μήκος τη Μεσογείου και στις θαλάσσιες διαδρομές της Δυτικής Αφρικής, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι είναι φέτος νεκροί ή αγνοούμενοι, ενώ πέρυσι συνολικά 3.530 έχασαν τη ζωή τους.

Η Ύπατη Αρμοστεία συνεχίζει να ζητά μια συνεκτική ανταπόκριση που να αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του εκτοπισμού. Αυτό σημαίνει αυξημένη στήριξη προς τις χώρες που φιλοξενούν τους περισσότερους πρόσφυγες κοντά στις χώρες προέλευσής τους, ενισχυμένη προστασία και περισσότερη βοήθεια και λύσεις κατά μήκος των διαδρομών.

Σημαίνει επίσης πιο ασφαλείς και νόμιμες εναλλακτικές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν. Η ισχυρή διεθνής συνεργασία παραμένει κρίσιμης σημασίας. Το ίδιο και οι προσπάθειες για επίλυση των συγκρούσεων και τη διασφάλιση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε οι άνθρωποι να μην αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους αναζητώντας ασφάλεια».

«Η τελευταία αυτή τραγωδία σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τη δέκατη επέτειο ενός από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια στο Αιγαίο. Στις 28 Οκτωβρίου 2015, ένα ξύλινο σκάφος που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους ανατράπηκε βόρεια της Λέσβου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 70 άνθρωποι να χάσουν της ζωή τους, ανάμεσά τους και 20 παιδιά. Είναι αξιέπαινες οι προσπάθειες όλων όσοι συμμετέχουν σε συχνά δύσκολες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, δέκα χρόνια μετά το ναυάγιο του Οκτωβρίου του 2015, το γεγονός ότι τέτοιες τραγωδίες συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για συντονισμένη δράση, προκειμένου να σταματήσουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.