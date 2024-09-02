Ένα πρωτοφανές περιστατικό για τα δεδομένα της πόλης σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πρέβεζα, στον υπαίθριο χώρο που γινόταν η «Γιορτή της Σαρδέλας». Την ώρα που εκατοντάδες κόσμου γλεντούσε - και χωρίς να αντιληφθεί κανείς οτιδήποτε - έγινε επίθεση με μαχαίρι σε μεσήλικα άντρα που διασκέδαζε με την οικογένειά του στη γιορτή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα , ένας νέος άντρας πλησίασε και χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές με μαχαίρι το θύμα, τραυματίζοντάς τον στον κεφάλι και τον αυχένα.

Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση, αφού το θύμα αιμόφυρτο, διέσχισε το πάρκινγκ, έως ότου δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από τους ανθρώπους του δήμου, που κάλεσαν στη συνέχεια το λιμενικό και το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματισμένο άντρα τον οποίο μετέφερε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το λιμεναρχείο Πρέβεζας έχει αναλάβει την έρευνα του περιστατικού, λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν την αιτία της επίθεσης.

Ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά το συμβάν και καταζητείται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από onpreveza, prevezatoday.gr

Πηγή: skai.gr

