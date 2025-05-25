Τραγικό θάνατο βρήκε 37χρονος ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του μετά από τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα. Το συμβάν έγινε περίπου στις 5μμ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο του 37χρονου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο του πρώτου τυλίχθηκε στις φλόγες και ο ίδιος βρέθηκε απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε το ζευγάρι που επέβαινε στο άλλο όχημα. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική, ενώ είναι σε εξέλιξη η προανάκριση από την Τροχαία για το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

