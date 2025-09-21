Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Σοβαρά τραυματίας ο φίλος του

Τραγικό τέλος είχε η βραδινή έξοδος δύο φίλων στην Καβάλα, καθώς το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στις Ελευθερές, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 28χρονου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε περίφραξη επιχείρησης και ανετράπη.

Ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με πολλαπλά κατάγματα, ενώ ο συνοδηγός, 28 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι δύο νέοι επέστρεφαν από διασκέδαση στην Περάμο.

Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο καρμανιόλα, με πολλές στροφές και περιορισμένη ορατότητα.

Πηγή: skai.gr

