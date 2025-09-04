Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 59χρονης Βρετανίδας Μισέλ Μπούρντα, η οποία είχε χαθεί την 1η Αυγούστου από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, καθώς ο σύζυγός της, Κρις, αποκάλυψε συντετριμμένος ότι η αστυνομία εντόπισε τη σορό της.

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της στην Daily Mail, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε ένα μικρό, ιδιωτικό νησί με το όνομα Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά.

Η Μισέλ Μπούρντα εξαφανίστηκε ξαφνικά, την ώρα που ο 66χρονος σύζυγός της κοιμόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία. Όταν εκείνος ξύπνησε, άρχισε να την αναζητά απεγνωσμένα, βρίσκοντας τα προσωπικά της αντικείμενα στη θέση τους, αλλά την ίδια άφαντη.

Ακολούθησε κινητοποίηση των αρχών, με έρευνες στην ξηρά και τη θάλασσα. Τελικά, η αστυνομία ενημέρωσε την οικογένεια ότι βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους τους.

Ο σύζυγος είχε ενημερώσει αμέσως τις αρχές, καθώς η Μισέλ Μπούρντα έπασχε από σοβαρή κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, η αστυνομία δεν ξεκίνησε τις έρευνες στη θάλασσα παρά μόνο το βράδυ.

Η σορός της γυναίκας αναμένεται να ταυτοποιηθεί επισήμως κατά τη διάρκεια νεκροψίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο.





Πηγή: skai.gr

