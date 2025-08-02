Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Βαθύ Αγίου Νικολάου στην Κρήτη

Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και τρία ελικόπτερα

Πυροσβεστική

Καλύτερη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εικόνα της πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, η οποία ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, καθώς έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Πρόκειται για πυρκαγιά σε δασική έκταση, δυτικά του οικισμού Βαθύ, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή με επίγεια, αλλά και εναέρια μέσα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα, ενώ, τέσσερα εναέρια μέσα, με ρίψεις νερού που πραγματοποίησαν, βοήθησαν πολύ στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στην προσπάθεια συνδράμουν, από την πρώτη στιγμή, και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, μέσω 112, εστάλη ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Βαθύ, προκειμένου να γνωρίζουν ότι κοντά στην περιοχή τους βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσβεση πυρκαγιάς, χωρίς, όμως, να απειλείται ο οικισμός.

