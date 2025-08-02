Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Βαθύ Αγίου Νικολάου στην Κρήτη

Καλύτερη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εικόνα της πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, η οποία ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, καθώς έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Πρόκειται για πυρκαγιά σε δασική έκταση, δυτικά του οικισμού Βαθύ, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή με επίγεια, αλλά και εναέρια μέσα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα, ενώ, τέσσερα εναέρια μέσα, με ρίψεις νερού που πραγματοποίησαν, βοήθησαν πολύ στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στην προσπάθεια συνδράμουν, από την πρώτη στιγμή, και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Βαθύ Κρήτης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2025

Νωρίτερα, μέσω 112, εστάλη ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Βαθύ, προκειμένου να γνωρίζουν ότι κοντά στην περιοχή τους βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσβεση πυρκαγιάς, χωρίς, όμως, να απειλείται ο οικισμός.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαθύ της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2025

