Μετά από εννέα ημέρες καταστολής, ο 15χρονος Δημήτρης από τα Φάρσαλα, που υποβλήθηκε σε επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος λόγω σοβαρής θερμοπληξίας, άνοιξε τα μάτια του.

Σύμφωνα με το ifarsala, ο 15χρονος σήμερα άνοιξε τα μάτια του και παρουσίασε αντιδράσεις, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την αποκατάσταση της υγείας του.

Οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τορίνο που τον φροντίζουν δείχνουν μεγάλη αισιοδοξία για την πορεία της ανάρρωσής του, περιμένοντας σταδιακή και πλήρη αφύπνιση μέσα στις επόμενες ώρες.

Από την πρώτη στιγμή, οι γονείς του 15χρονου Δημήτρη δεν έχουν φύγει λεπτό από το πλευρό του, ενώ η τοπική κοινωνία των Φαρσάλων συνεχίζει να εκφράζει τη στήριξή της με συγκινητικό τρόπο. Το πρωί της Παρασκευής, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, συμμετέχοντας σε Θεία Λειτουργία υπέρ υγείας του παιδιού. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θερμή, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να στέλνουν μήνυμα ενότητας και συμπαράστασης στην οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

