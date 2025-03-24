«Καμπανάκι» Γεωργιάδη για τα περιστατικά φυματίωση - Αυξημένα κατά 54% το 2023

Παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης είναι η σημερινή, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη να κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τα κρούσματα, τονίζοντας παράλληλα την σημαντικότητα της πρόληψης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει τα εξής:

«Αυξημένα κατά 54% ήταν τα περιστατικά φυματίωσης που δηλώθηκαν το 2023 στην Ελλάδα, συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη χρονιά (2022), όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το 2023 αναφέρθηκαν στη χώρα μας 493 περιπτώσεις φυματίωσης, εκ των οποίων οι 370 (το 75% επί του συνόλου) δηλώθηκαν από τις μονάδες υγείας, ενώ τα υπόλοιπα 123 περιστατικά (25%) καταγράφηκαν από ενεργητική εργαστηριακή επιτήρηση σε επιλεγμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Από το σύνολο των περιστατικών, το 47% αφορούσε σε Έλληνες και το 53% σε αλλοδαπούς.

Η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία ακόμη και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η θεραπεία της είναι γνωστή και ευρέως διαθέσιμη. Μάλιστα, το 2023, η φυματίωση ήταν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως από λοιμώδες νόσημα, επιστρέφοντας στη θέση αυτή ύστερα από τα τρία χρόνια της πανδημίας από τον κορονοϊό.

Πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα νοσούν και πάνω από 1 εκατομμύριο χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Επιπλέον, περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λανθάνουσα νόσο, χωρίς να νοσεί.

Η φυματίωση είναι νόσος που μπορεί να αντιμετωπιστεί: "Η πρόληψη συνίσταται στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των πασχόντων ώστε να σταματήσει η μετάδοση της νόσου, αλλά και στη χορήγηση προληπτικής θεραπείας στα άτομα με λανθάνουσα νόσο"».



Αυξημένα κατά 54% ήταν τα περιστατικά φυματίωσης που δηλώθηκαν το 2023 στην Ελλάδα, συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη χρονιά (2022), όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της… pic.twitter.com/w77vO2DEY7 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.