Η απότομη αλλαγή του καιρού και η βροχόπτωση προκάλεσε… κατολίσθηση το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Βιλιβινιώτικα Αιγιαλείας με αποτέλεσμα τα φερτά υλικά να πέσουν και να αποκλείσουν τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή Μαμουσιά.

Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής, σπεύδουν στο σημείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στον Ελαιώνα σε παλαιά και νέα εθνική οδό. Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα διεξάγεται από το ένα ρεύμα, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.