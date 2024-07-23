Η σορός ενός άνδρα ανασύρθηκε από την κοίτη του ποταμού Ευρώτα, στο ύψος της Σπάρτης, στη Λακωνία.

Για την ανάσυρση της σορού επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με ένα όχημα του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Ευρώτα, μία ομάδα δυτών της 1ης ΕΜΑΚ και ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, της περιφερειακής πυροσβεστικής διοίκησης Πελοποννήσου.

Αμέσως μετά, ξεκίνησαν οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Πηγή: skai.gr

