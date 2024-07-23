Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε νόμιμη και σύμφωνη με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία την απόφαση του υφυπουργού Δικαιοσύνης για την έκδοση του 54χρονου επιχειρηματία Ali Yesildag στην Τουρκία.

Να σημειωθεί ότι ο Ali Yesildag είχε στενούς οικογενειακούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προτού τον κατηγορήσει (τον Ερντογάν) για διαφθορά.

Αναλυτικότερα, τον Νοέμβριο του 2023, Έλληνες συνοριοφύλακες εντόπισαν τον 54χρονο επιχειρηματία σε αγροτική περιοχή των Φερών, να έχει περάσει παράνομα τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Στην συνέχεια, στην χώρα μας διαβιβάστηκε αίτημα της γενικής εισαγγελίας της Μπούρσας για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης και την έκδοση του Ali Yesildag στην γείτονα χώρα, προκειμένου να εκτελεστεί η από 1.6.2022 απόφαση του δικαστηρίου της Μπούρσας. Με την απόφαση αυτή του τουρκικού δικαστηρίου, του έχει επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 1.665 ημερών και κατά συγχώνευση 19 χρόνια και 23 μήνες.

Ο Τούρκος υπήκοος καταδικάστηκε σύμφωνα με το τουρκικό Ποινικό Κώδικα για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, αρπαγή σε κατοικία ή σε κατάστημα, τραυματίζοντας με όπλο, συνεργασία με πολλά άλλα άτομα για την αγορά, μεταφορά ή κατοχή όπλων και σφαιρών χωρίς άδεια και της αρπαγής με όπλο σε νυκτερινές ώρες, με άλλα άτομα. Τα αδικήματα αυτά αντιστοιχούν στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα με αυτά της ανθρωποκτονίας με δόλο, ληστείας, κλοπής, της παράνομης κατοχής όπλων, κλπ.

Υπέρ της έκδοσης του Ali Yesildag στην Τουρκία τάχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, η απόφαση του οποίου, τον περασμένο Φεβρουάριο, κατέστη αμετάκλητη από το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Κατόπιν αυτού, ο 54χρονος προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του υφυπουργού Δικαιοσύνης για την έκδοσή του στην Τουρκία.

Στο ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, υποστήριξε ότι με την έκδοσή του στην Τουρκία υπάρχει το ενδεχόμενο να υποστεί και άλλες ποινικές διώξεις για άλλα αδικήματα, όπως είναι αυτό της τρομοκρατίας, αλλά και να βασανιστεί, να έχει σκληρή, απάνθρωπη μεταχείριση, κλπ.

Και όλα αυτά, γιατί είχε στο παρελθόν προσωπικές, οικογενειακές και επιχειρηματικές σχέσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εν συνεχεία, μετά τη διάρρηξη των σχέσεων αυτών, οι δημόσιες αποκαλύψεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας για οικονομικά σκάνδαλα στα οποία φερόταν αναμεμειγμένος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απόφαση του υφυπουργού Δικαιοσύνης, παραβιάζει την ΕΣΔΑ, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύνταγμα, κλπ.

Τέλος, το ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Παπαγιάννη, απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Ali Yesildag και επικύρωσε την απόφαση του υφυπουργού Δικαιοσύνης για έκδοσή του στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

