Εξομαλύνεται αργά, αλλά σταθερά η κατάσταση που προκλήθηκε στις πτήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, μετά το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο FIR Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, πλέον εξυπηρετούνται 45 πτήσεις την ώρα, έναντι 35 που μπορούσαν να εκτελεστούν από και προς την Ελλάδα, πριν τις τέσσερις το απόγευμα.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι αφορά τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας κάτω από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων.

ΥΠΑ: Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της ΥΠΑ, «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

ΟΤΕ: Κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά.

Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης.

Πηγή: skai.gr

