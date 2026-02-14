Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, καθώς τα συνεργεία του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, καταργούνται και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια:

1330 & 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)

1331 & 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: skai.gr

