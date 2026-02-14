Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταργούνται και σήμερα δρομολόγια του Οδοντωτού - Ανακοίνωση από τη Hellenic Train

Συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή μετά από κατολίσθηση

Οδοντωτός

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, καθώς τα συνεργεία του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, καταργούνται και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια:

  • 1330 & 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
  • 1331 & 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οδοντωτός Hellenic Train
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark