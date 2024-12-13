Άρης ο Σοφός: Ο «άγνωστος» Όσιος που γιορτάζει σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Άρεως (Αρη) του σοφού, ένας όσιος σχετικά άγνωστος, που κατάγονταν από την Αίγυπτο και ήταν γνωστός, εκτός από την πίστη του για τα σοφά του αποφθέγματα.

Ο Όσιος Άρης είναι ένας από τους Όσιους και σοφούς ασκητές της Αιγυπτιακής ερήμου, του οποίου αποφθέγματα υπάρχουν στον Ευεργετινό.

Άγιος Άρης - Δια χειρός Νικόλαου Κώτση

Σύμφωνα με το saint.gr, οι Άγιοι Ηλίας, Πρόβος (ή Πρόμος) και Άρης κατάγονταν από την Αίγυπτο και εμπνεόμενοι από τη θερμή τους πίστη, πήγαιναν σε διάφορες πόλεις και υπηρετούσαν τους διωκόμενους χριστιανούς.

Στην Ασκαλώνα συνελήφθησαν, επέμεναν στην ομολογία του Ιησού Χριστού και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τον κριτή Φιρμιλιανό.

Οι μεν Ηλίας και Πρόβος αποκεφαλίστηκαν, ο δε Άρης παρέδωσε την αγία του ψυχή μέσα στις φλόγες.

