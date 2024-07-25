Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Βραχυκύκλωμα σε χωριό έκαψε τις μισές ηλεκτρικές συσκευές 

Βραχυκύκλωμα και μπλακ άουτ την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε ζημίες στις μισές ηλεκτρικές συσκευές στα Χώστια Βοιωτίας, με την διάσημη παραλία Σαράντι, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στον ΣΚΑΪ.

«Την περασμένη Δευτέρα, 15 Ιουλίου, το απόγευμα, σε όλο το χωριό ακούστηκε ένας εκκωφαντικός κρότος και είχαμε διακοπή ρεύματος. ΟΙ πρίζες σε όλα τα σπίτια μύριζαν και να έβγαζαν καπνούς, πολλές λάμπες έσκασαν και κάηκαν σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές των σπιτιών» περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ο Σεραφείμ Δέδες, πρόεδρος δημοτικής ενότητας Χωστίων του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τον κο Δέδε, το βραχυκύκλωμα προκλήθηκε όταν ο ΔΕΔΗΕ έδωσε πολύ υψηλής τάσης ρεύμα στο δίκτυο της περιοχής που είναι παλιό

Εκτός από τις ζημιές στον μισό οικισμό, μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το βραχυκύκλωμα στη γεώτρηση του χωριού, όπου κάηκε ολοσχερώς ο πίνακας.

Ακόμα το πρόβλημα ύδρευσης δεν έχει αποκατασταθεί στο χωριό καθώς περιμένουν ένα εξειδικευμένο ανταλλακτικό από τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

