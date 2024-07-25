Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά με απεγκλωβισμούς σε υπόγειο καφέ στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχει περιοριστεί σε υπόγειο χώρο, ωστόσο λόγω των έντονων καπνών γίνεται απομάκρυνση ατόμων που βρίσκονται στο κτίριο

πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εστίασης στη συμβολή των οδών Αγιου Μελετιου και 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει περιοριστεί σε υπόγειο χώρο, ωστόσο λόγω των έντονων καπνών γίνεται απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονται στο κτίριο.

Επιχειρούν 20 πουροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark