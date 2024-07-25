Φωτιά με απεγκλωβισμούς σε υπόγειο καφέ στο κέντρο της Αθήνας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εστίασης στη συμβολή των οδών Αγιου Μελετιου και 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει περιοριστεί σε υπόγειο χώρο, ωστόσο λόγω των έντονων καπνών γίνεται απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονται στο κτίριο.
Επιχειρούν 20 πουροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού (καφετέρια), στη συμβολή των οδών Αγίου Μελετίου και 28ης Οκτωβρίου, στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2024
