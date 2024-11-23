Καταγγελία: Οδηγός λεωφορείου εκτελεί δρομολόγιο... με το κινητό στο τιμόνι

«Ρεσιτάλ» ασυνειδησίας έδωσε τις προηγούμενες ημέρες οδηγός λεωφορείου στην Αττική, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «οι Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη τηλεθεατής της εκπομπής.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα και το φωτογραφικό υλικό παραχώρησε στην εκπομπή, ο συγκεκριμένος οδηγός το απόγευμα της Τετάρτης και ενώ εκτελούσε δρομολόγιο σε κεντρικό δρόμο της Αττικής, μπροστά από το τιμόνι είχε στερεωμένο το κινητό του τηλέφωνο και παρακολουθούσε τηλεόραση, ρισκάροντας τη ζωή τη δική του και των επιβατών.

Η καταγγελία αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου το skai.gr δημοσίευσε ένα ακόμα βίντεο από επιβάτη αστικού λεωφορείου ο οποίος ζητά ευγενικά από τον οδηγό να κλείσει το κινητό τηλέφωνο και εκείνος αρνείται ενώ γίνεται προκλητικός περνώντας στην επίθεση με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καυγάς.

