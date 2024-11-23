Την προσοχή όλων εφιστά η Πυροσβεστική για την αποφυγή οικονομικής εξαπάτησης επιχειρήσεων/οικονομικών φορέων με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση τέτοιων περιστατικών, σχετικά με οικονομικές συναλλαγές με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ειδικότερα η Πυροσβεστική αναφέρει:

Για την αποφυγή οικονομικής εξαπάτησης επιχειρήσεων/οικονομικών φορέων και με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση τέτοιων περιστατικών, σχετικά με οικονομικές συναλλαγές με το Πυροσβεστικό Σώμα, ανακοινώνουμε ότι:

να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν σας τηλεφωνούν άγνωστοι με το πρόσχημα ότι σας τηλεφωνούν από Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και προσπαθούν να σας πείσουν να τους δώσετε στοιχεία λογαριασμών τραπέζης.

σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να επιδιώκετε οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το πρόσωπο που ήδη γνωρίζετε ότι εκπροσωπεί το Πυροσβεστικό Σώμα, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται,

η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι από δικό τους τηλέφωνο,

προσπαθήστε να συγκρατήσετε τυχόν χαρακτηριστικά των δραστών, εάν έλθουν σε επαφή μαζί σας, τον αριθμό τηλεφώνου τους καθώς και των οχημάτων με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών».

Τέλος, η Πυροσβεστική εφιστά την προσοχή όλων, «προκειμένου να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε απόπειρα εξαπάτησης, να απευθύνονται αμέσως στην Ελληνική Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «100».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.