Σε 60 ανήλθαν οι κλήσεις που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε περιοχές της χώρας λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων σε περιοχές της χώρας, από τις βραδινές ώρες χθες έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Οι κλήσεις όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της αφορούν κυρίως κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 41 κοπές δέντρων και μία απομάκρυνση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου 18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 26 κοπές δέντρων (7 στο νομό Άρτας, 8 στο νομό Πρέβεζας, 6 στο νομό Θεσπρωτίας, 5 στο νομό Ιωαννίνων), μία άντληση υδάτων στο Μέτσοβο και μία αφαίρεση αντικειμένου στην Άρτα (αποκόλληση μεταλλικού σωλήνα τέντας σε οικία).

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 24 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ισχυροί άνεμοι σάρωσαν Θεσσαλία, Ήπειρο και Εύβοια - Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» την Άρτα

Από τιους ισχυρούς ανέμους σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Εύβοια, έκλεισαν δρόμοι και παρουσιάστηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Εξαιρετικά δυνατοί άνεμοι έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου τα δυτικά του δήμου Τρικκαίων, προκαλώντας καταστροφές σε διάφορες περιοχές. Χωριά της ΔΕ Κόζιακα και τμήματος της ΔΕ Καλλιδένδρου, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή αντιμετώπισαν σφοδρούς ανέμους, με αποτέλεσμα την πτώση δέντρων σε διάφορα σημεία. Κυρίως προβλήματα διακοπής της κυκλοφορίας και ρευματοδότησης εντοπίστηκαν σε Γοργογύρι και Ξυλοπάροικο, αλλά και σε Πρόδρομο, Δενδροχώρι, Βαλτινό, καθώς και στους οικισμούς Δίλοφο, Κόρη και Εξάλοφο.

Ο δήμος Τρικκαίων με την πολιτική προστασία και την αντιδημαρχία τομέα Β΄, κινητοποίησε άμεσα μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών. Έγινε καθαρισμός των σημείων στα οποία έπεσαν τα δέντρα, προκειμένου στη συνέχεια τα συνεργεία της ΔΕΗ να ξεκινήσουν διαδικασία επαναφοράς ρευματοδότησης.

Επίσης, το προσωπικό του δήμου συνέδραμε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων για τον καθαρισμό των δρόμων από τα πεσμένα δέντρα. Ο δήμος Τρικκαίων συνιστά την προσοχή των πολιτών στην κακοκαιρία που συνεχίζεται με εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους σε διάφορα σημεία του δήμου.

Από τους ισχυρούς ανέμους πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δέντρα έπεσαν στους Δήμους Θέρμης, Χορτιάτη και Θερμαϊκού.

Εξάλλου, στη Μακεδονία το σκηνικό του καιρού είναι χειμωνιάτικο και χαρακτηριστικό είναι ότι στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν η θερμοκρασία είναι -7 βαθμοί Κελσίου, στον Λαϊλιά -5, στο Σέλι και στην Κλεισούρα Καστοριάς -1 και στη Φλώρινα 1.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, νταλίκα ανετράπη αργά εχθές το απόγευμα, στο 108ο χλμ της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της γέφυρας Μετσόβου, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Ο οδηγός της νταλίκας κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα και ήταν αυτός που ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, διακόπηκε .

Σύμφωνα με το onprevezanews.gr., ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το βράδυ της Παρασκευής την περιοχή Στρογγυλή Άρτας, με αποτέλεσμα να πέσουν καμινάδες σπιτιών, κεραίες τηλεόρασης. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λόγω της κακοκαιρίας κατέρρευσε και τοίχος από εργοστάσιο ξυλείας.

Από τις 10.50 μ.μ. της Παρασκευής, στα σκοτάδια βυθίστηκε ο Λούρος Πρέβεζας μετά από πτώσεις δένδρων σε κολώνες της ΔΕΗ. Ήδη, συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στις περιοχές σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Πού θα χιονίσει

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη δυτική Κρήτη και πρόσκαιρα στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρωινές ώρες και από τα δυτικά ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί και από το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, την ανατολική Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείες τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά στη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ στα βόρειοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς, στη νότια νησιωτική ώρα τους 21 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμού Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα βόρεια και κεντρικά πεδινά περί τους -3 (μείον τρεις) με 3 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι έως το βράδυ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, οπότε και θα σημειωθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και χιονοπτώσεις στα ορεινά και τη δυτική Μακεδονία. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος από το μεσημέρι στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, που από νωρίς το πρωί και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 και στα δυτικά τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και από το μεσημέρι θα καταστεί γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, νωρίς το πρωί πιθανώς στη Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ θα περιοριστούν στην ανατολική Εύβοια.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19, στα νότια τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ, που βαθμιαία θα σταφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν σε 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία και από τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγες νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια 6 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ο καιρός θα βελτιωθεί και από το απόγευμα θα καταστεί γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 7 και στις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 7 και πρόσκαιρα τις προμεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι 5 με 7 και στο Σαρωνικό πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και από το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Τις πρώτες πρωϊνές ώρες νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο κατά τόπους στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 και στα νοτιότερα τμήματά του μέχρι το μεσημέρι τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια έως τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 13 με 15 βαθμούς και μόνο στα νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 14 με 16, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που κατά τόπους στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και μόνο στα νότια θαλάσσια θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

