Κακοκαιρία Adel στην Αθήνα: Σε Φάληρο, Άλιμο και Κηφισιά τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης έως σήμερα το πρωί - Χάρτης

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Φάληρο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε 'Αλιμο και Κηφισιά 50

kakokiaria

Σε Φάληρο, 'Αλιμο και Κηφισιά καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στην Αθήνα έως σήμερα τις 9.00 το πρωί λόγω της κακοκαιρίας Adel που χτύπησε και την Αττική.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο Φάληρο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε 'Αλιμο και Κηφισιά 50.

κακοκαιρια

Στον σχετικό χάρτη, αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: κακοκαιρία Αττική
