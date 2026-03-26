Σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται σήμερα 12 γονείς της Ζακύνθου προχώρησαν σε καταγγελία προς την παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού που πρόσφατα τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το 5 μηνών βρέφος, ενώ είναι σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, σύμφωνα με το imerazante.gr

Οι γονείς στην ανακοίνωση τους ζητούν μεταξύ άλλων την οριστική απομάκρυνση της από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπως και τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που όπως αναφέρει «σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας».

Η ανακοίνωση

«12 γονείς της Ζακύνθου καταγγέλλουν την εγκληματικής αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου στη Ζάκυνθο

Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε. Με την αναφορά-καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών.

Συνολικά 12 επώνυμοι πολίτες και γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας. Τα γεγονότα που καταγγέλλουμε και εκθέτουμε στην καταγγελία μας, είναι, μεταξύ άλλων η άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση Αστυνομίας και του τοπικού Βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους.

Τέλος, καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς τους γονείς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

-Την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

-Την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.

-Να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου».

Πηγή: skai.gr

