Δούκας: «Στηρίζουμε τους πραγματικούς ήρωες της ζωής»

Τον 14χρονο Ορέστη, την ευχή του οποίου εκπλήρωσε το Make-A-Wish Ελλάδος, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο μαθητής απέκτησε το drone που επιθυμούσε, ενώ η Δημοτική Αστυνομία του έκανε το πρώτο μάθημα χειρισμού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στην ταράτσα του κτιρίου.

Το πρωί μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας παρέλαβαν τον Ορέστη μαζί με την οικογένειά του και τον αγαπημένο του σκύλο και τον οδήγησαν στο Δημαρχείο. Στην είσοδο τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος τον ξενάγησε στους χώρους του ιστορικού κτιρίου. Τον 14χρονο μαθητή περίμενε και ο δάσκαλός του στη λύρα και γνωστός τραγουδοποιός Μάνος Περιβολάκης, για να παίξουν μαζί. Τέλος, η «εκπαίδευση» του Ορέστη συνεχίστηκε στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου παρακολούθησε χειρισμό πτήσης drone και του δόθηκαν αναμνηστικά.

«Στηρίζουμε τους πραγματικούς ήρωες της ζωής και είναι τιμή μας να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους βλέπουμε να χαμογελούν», δήλωσε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Ξεναγήσαμε τον 14χρονο Ορέστη στους χώρους του Δημαρχείου, μιλήσαμε για την πόλη μας και είδε από κοντά πτήση drone της Δημοτικής Αστυνομίας. Το Make-A-Wish Ελλάδος επιτελεί ένα σπουδαίο και βαθιά ανθρώπινο έργο, μετατρέποντας τις ευχές των παιδιών σε εμπειρίες ζωής και δύναμης για το αύριο. Αποδεικνύει καθημερινά αυτό που πιστεύουμε κι εμείς, ότι η αλληλεγγύη μπορεί να κάνει τη διαφορά και να φωτίσει ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές».

Από τη μεριά της, η εθελόντρια-συντονίστρια του Make-A-Wish Ελλάδος Ήβη Πολυχρονιάδου, ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αθηναίων για την άψογη συνεργασία για την εκπλήρωση της ευχής του Ορέστη, που επιθυμούσε να αποκτήσει ένα drone. Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους, που πιστεύουν στο έργο μας και στον σκοπό μας και το κάνουν πράξη μέσα από τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους, κάθε φορά που καλούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση της πιο βαθιάς επιθυμίας ενός παιδιού».

Και η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Eίμαστε πολύ χαρούμενοι, που συμβάλαμε στην εκπλήρωση της ευχής, που έκανε ο Ορέστης μέσω του Make-A-Wish Ελλάδος και του δείξαμε πώς μπορεί να χειρίζεται τα drones. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήθελε να μοιραστεί αυτή την εμπειρία μαζί μας και του ευχόμαστε αυτή να είναι η αρχή μιας πορείας γεμάτης "πτήσεις", επιτυχίες και δημιουργία».

Η Σχολή Χειριστών drones DOMINATE του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χάρισε στον Ορέστη μία υποτροφία με πλήρη κάλυψη όλων των διδάκτρων για τη βασική εκπαίδευση για πτήση ΣμηΕΑ και την απόκτηση των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών Α1-Α3/Α2 Χειριστών ΣμηΕΑ, καθώς και πλήρη κάλυψη των διδάκτρων για δύο εξειδικεύσεις.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, τόνισε: «Ως το μοναδικό δημόσιο Πανεπιστήμιο που διαθέτει την πρώτη δημόσια σχολή χειριστών drones στη χώρα, με ολοκληρωμένη αεροπορική εκπαίδευση, θεωρούμε χρέος μας να ανοίγουμε δρόμους γνώσης και προοπτικής για τη νέα γενιά. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον Ορέστη, προσφέροντάς του πλήρη υποτροφία για βασική εκπαίδευση χειριστή drones».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.