H Φινλανδία ζητά από ΕΕ πλοίο για τις διαρροές υδρογονανθράκων στη Βαλτική

Οι φινλανδικές αρχές ζήτησαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν ένα πλοίο για να αντιμετωπίσουν τις διαρροές υδρογονανθράκων στη Βαλτική Θάλασσα, φοβούμενες ότι οι διαρροές προέρχονται από ρωσικά πετρελαιοφόρα.

Η χώρα αυτή της βόρειας Ευρώπης υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος πετρελαιοκηλίδων έχει αυξηθεί σε αυτά τα ύδατα "καθώς οι διεθνείς κυρώσεις υποχρέωσαν τη Ρωσία να μεταφέρει το πετρέλαιό της με παλαιότερα πλοία και με μικρότερη ασφαλιστική κάλυψη".

Αυτά τα μεταχειρισμένα τάνκερ, ενίοτε θολής ιδιοκτησίας ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη επιτρέπουν στη Μόσχα να συνεχίσει να εξάγει μαζικά το πετρέλαιό της παρά τις δυτικές κυρώσεις που τέθηκαν σε ισχύ μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Φινλανδία ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) "να εκκινήσει μια διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση ενός εφεδρικού πλοίου" σε περίπτωση που υπάρξουν πετρελαιοκηλίδες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της φινλανδικής υπηρεσίας μεταφορών και επικοινωνιών και των ακτοφυλάκων της χώρας.

Όλα τα πετρελαιοφόρα που αναχωρούν από τα ρωσικά λιμάνια του Πριμόρσκ, του Ουστ-Λουγκά, του Βισότσκ και της Αγίας Πετρούπολης ακολουθούν την ίδια διαδρομή μέσω του κόλπου της Φινλανδίας, που βρέχει επίσης την Εσθονία.

Σχεδόν 70 από αυτά τα τάνκερ "φαντάσματα" που μεταφέρουν τον καθένα περισσότερους από 100.000 τόνους αργού, διαπλέουν τον Κόλπο κάθε εβδομάδα μετά τη φόρτωση σε διάφορα ρωσικά λιμάνια εκ των οποίων αυτό της Αγίας Πετρούπολης.

Επί του παρόντος, μόνο ένα από τα 14 σκάφη απορρύπανσης του EMSA βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα, στο νότιο τμήμα της.

Οι φινλανδικές αρχές θέλουν ένα επιπλέον πλοίο "κατάλληλο να ταξιδεύει μέσα στους πάγους και να είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες των βόρειων τμημάτων" της θάλασσας αυτής.

Ο χειμώνας εντείνει "τους κινδύνους" της ρύπανσης από τα τάνκερ που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις συνθήκες πάγου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

