Τραγωδία στην Ημαθία: 35χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι

Το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν

Ασθενοφόρο

Νέα τραγωδία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ημαθία και συγκεκριμένα σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Διαβατός και Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τετάρτης, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό μέσα από αρδευτικό κανάλι, 35χρονο από την Αλβανία. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης του άτυχου άνδρα επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα συμπεριλαμβανομένης της ομάδας δυτών της 2ης ΕΜΑΚ με διασωστική λέμβο.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

