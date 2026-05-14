Στη σύλληψη ενός 45χρονου, πολωνικής καταγωγής, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (13/5) αστυνομικοί της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:20 στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδριγκτώνος, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Κατά τη διαδρομή του παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα στην οδό Κοδριγκτώνος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και σε αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,96 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, τιμή που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Πηγή: skai.gr

