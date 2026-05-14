Αυτοκίνητο κατέληξε σε κατάστημα μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και το ένα κατέληξε στον εξωτερικό χώρο καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00. Όπως αναφέρεται, η οδηγός του ενός οχήματος επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς Ραφήνα, ενώ το δεύτερο ΙΧ κινούνταν στη Λεωφόρο Μαραθώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, υπό συνθήκες που εξετάζει η Τροχαία, ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, οδηγώντας στη σφοδρή σύγκρουση.

Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο που κινούνταν επί της λεωφόρου βγήκε εκτός ελέγχου, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, πριν καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφήνας.

Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις σοβαρές υλικές καταστροφές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Από τύχη, εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, ενώ δεν υπήρχαν πελάτες στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

