Καταδίωξη σκάφους που μετέφερε 32 αλλοδαπούς στη Σάμο

Ένα ταχύπλοο σκάφος που κινούνταν με ταχύτητα από τις απέναντι τουρκικές ακτές ήταν η αιτία για να σημαίνει συναγερμός στις λιμενικές αρχές και άμεσα να δοθεί η εντολή σε περιπολικό σκάφος του Λιμεναρχείου Σάμου να σπεύσει στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου για έρευνες.

Το σκάφος του Λιμενικού, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε το ταχύπλοο να προσεγγίζει τις βόρειες ακτές του νησιού. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δε συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού και ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία έγινε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα. Το ταχύπλοο σκάφος προσέγγισε τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον οικισμό «Άγιος Κωνσταντίνος», όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο χειριστής του τράπηκε σε φυγή.

Στη συνέχεια, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή τριάντα δύο αλλοδαπούς (11 άνδρες, 6 γυναίκες και 15 ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού. Λίγο αργότερα εντόπισαν και το χειριστή της λέμβου, τον οποίο παρέδωσαν στην Λιμενική Αρχή.

Ο 20χρονος αλλοδαπός χειριστής (υπήκοος Αζερμπαϊτζάν), αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους και συνελήφθη για «Παράνομη είσοδο στη χώρα», και «Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε ελλαδικό χώρο» και για «Απείθεια».

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς, καθώς και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: skai.gr

