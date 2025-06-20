Στην ταυτοποίηση των στοιχείων και στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, για απόπειρα εμπρησμού καταστήματος.

Πρόκειται, σύμφωνα με το thestival για 22χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/6) ο 22χρονος, από κοινού με συνεργό του, αφού έσπασαν κομμάτι κρυστάλλου κεντρικής πόρτας εισόδου καταστήματος στην περιοχή του Ευόσμου, πέταξαν στο εσωτερικό του δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (τύπου μολότοφ), χωρίς όμως αυτοί να εκραγούν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής και σε όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης, που φορούσε κατά την τέλεση της παράνομης πράξης, το σφυρί που χρησιμοποιήθηκε για τη θραύση της τζαμαρίας, αναπτήρας και κομμάτια πανιού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εμπρηστικών μηχανισμών.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

