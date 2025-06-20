Τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και αρκετός ήταν ο κόσμος που βρέθηκε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20/6) στο λιμάνι του Πειραιά για να επιβιβαστεί στα πλοία που θα τους μετέφεραν στους αγαπημένους τους προορισμούς για λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς αλλά και διασκέδασης.

Κάποιοι από τους εκδρομείς εμφανίστηκαν και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, όπως μια παρέα δυο 18χρονων νεαρών που είχαν μόλις δώσει Πανελλαδικές και ετοιμάζονταν για την Πάρο.

«Πάμε Παροικιά τώρα, φεύγουμε. Κάνουμε κανένα μπανάκι, βγαίνουμε το βράδυ και repeat το ίδιο πράγμα 5 μέρες», όπως δήλωσαν στην κάμερα του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, κατά την επιβίβαση, ο ένας από τους δυο έστειλε και τους δικούς του ιδιαίτερους χαιρετισμούς και στο αγαπημένο του... «Τσίλι Καφενείο».

