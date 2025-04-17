Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Συμεώνος επισκόπου εν Περσία και του Αγαπητού πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Αδριανού.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 20:02 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 16 λεπτά

Σελήνη 18.7 ημερών

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης και η Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.