Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Συμεώνος επισκόπου εν Περσία και του Αγαπητού πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Αδριανού.
Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 20:02 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 16 λεπτά
Σελήνη 18.7 ημερών
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης και η Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας.
