Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:46 και δύση ήλιου στις 20:02 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 16 λεπτά

Εορτολόγιο

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Συμεώνος επισκόπου εν Περσία και του Αγαπητού πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Αδριανού.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα. 

Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 20:02 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 16 λεπτά

Σελήνη 18.7 ημερών

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης και η Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark