Καταδίκη σε stalker του Γιάννη Πλούταρχου

Της Έλενας Γαλάρη

Σε συνολική ποινή 18 μηνών καταδικάστηκε η 48χρονη γυναίκα, την οποία είχε μηνύσει ο τραγουδιστής Γιάννης Πλούταρχος για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είχε καταγγείλει ότι η γυναίκα τον παρακολουθούσε επίμονα. Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας η σύζυγός του Γιάννη Πλούταρχου, η οποία επιβεβαίωσε τα όσα έχει καταγγείλει ο τραγουδιστής, λέγοντας μάλιστα ότι η κατηγορούμενη δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.

Η εισαγγελέας πρότεινε τη μερική έκτιση της ποινής της κατηγορουμένης, η οποία κρίθηκε ενοχή για δύο αδικήματα, συγκεκριμένα για τρεις μήνες.

Ωστόσο, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να μην οδηγηθεί η γυναίκα στη φυλακή, πάρα μόνο στην περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν και συγκεκριμένα:

Να μην πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων

Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο

Η κατηγορούμενη ήταν απούσα από το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.