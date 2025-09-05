Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου  

Σήμερα Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος,
  • Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω,
  • Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58 – Δύση ήλιου: 19:49
Σελήνη 12.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

