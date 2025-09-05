Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος,

Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω,

Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58 – Δύση ήλιου: 19:49

Σελήνη 12.2 ημερών

