Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος,
- Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω,
- Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*.
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:58 – Δύση ήλιου: 19:49
Σελήνη 12.2 ημερών
