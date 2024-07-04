Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ο αστυνομικός που συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε ναρκωτικά, κινητά και χρήματα στις Φυλακές Ιωαννίνων, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

