Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ο αστυνομικός που συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε ναρκωτικά, κινητά και χρήματα στις Φυλακές Ιωαννίνων, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
