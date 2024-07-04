Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φυλακές Ιωαννίνων: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε ναρκωτικά και χρήματα

Τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

Εγκληματική οργάνωση δρούσε στις Φυλακές Ιωαννίνων - Ευρήματα

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ο αστυνομικός που συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε ναρκωτικά, κινητά και χρήματα στις Φυλακές Ιωαννίνων, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διαθεσιμότητα ΦΥΛΑΚΕΣ Ιωάννινα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark